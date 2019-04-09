Bahçeli'den yeni seçim çağrısı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli; İstanbul'da bir kargaşa yaşandığını, bu nedenle yeni bir seçim düşünülebileceğini söyledi.

Güncellenme 09 Nisan 2019 14:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri ile Ankara ve İstanbul’daki seçimler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

“İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır”

Yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra uygulanan ilk yerel seçimler olduğunu dile getiren Bahçeli, “Geçmişte kazandığı öne artı olarak yeni sistemle uyumlu çalışabilecek, istikrar sağlamak konusunda önemleri artmıştır. Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar sayım sırasındaki farklar partilere ve adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Demokratik bir haktır. Şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber özellikle İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır” dedi.

“Yeni bir seçim düşünülebilir”

Bahçeli; İstanbul’da 29 bin oy farkı olduğu ortaya konduğunu hatırlatarak, “Bu farkı değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışma başlatılmıştır. Önemli değişiklikler kendini göstermiştir. Böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya aceleciliğe, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa İstanbul'u sarsacak zemine kimse sürüklememelidir. Bütün bunlara rağmen hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kargaşaya sürüklüyorsa Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek hatalardan kurtulmanın yolu demokrasi içerisinde aranmalıdır. Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlanırsa yeni bir seçim düşünülebilir” ifadelerini kullandı.

“Benim belediye başkanım diyemem”

Seçim yenilemenin demokrasinin bir gereği olduğunu dile getiren Bahçeli, “Kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum. (Mansur Yavaş'ın mazbatasını alması) Sayısal yönden mazbatayı almıştır toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Ankara'daki belediye başkanına yaklaşımım aklanmadan paklanmadan benim belediye başkanım diyemem” dedi.