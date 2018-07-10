Bahçeli'den yeni kabine yorumu!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni kabinenin başarılı olacağını düşündüğünü söyledi.

Güncellenme 10 Temmuz 2018 19:06

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni kabineye dair görüşlerini açıkladı. Bahçeli, şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çektiğini, o bakımdan başarılı olacaklarını düşündüğünü söyledi.

Hayırlı olsun

Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıklamasının ardından bugün de kabine üyelerinin yemin töreninin gerçekleştirildiğini millete, demokrasiye hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.

Henüz tanıma imkanı olmadı

Göreve gelen bakanların hepsini henüz tanıma imkanı bulamadıklarına değinen Bahçeli, "Ancak dağıtılan özgeçmişlere baktığımız vakit siyasi var, bürokrat var, bir de serbest hayatta bulunan şahıslardan oluşan bir kabine olduğu görülüyor. Demek ki bugünkü kabinenin yapısı bütün birikim ve tecrübeleri uygulamaya dökebilecek, bunu uygulayarak hayata geçirebilecek bir misyonu yüklenmiş olacaklar. Başlarında da Sayın Cumhurbaşkanı bulunacak. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

Başarılı olacaklar

Bahçeli, özgeçmişlerine bakarak bunları ifade ettiklerini, şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çektiklerini, o bakımdan başarılı olacaklarını düşündüğünü, MHP olarak da yasamada üzerine düşen görevi yerine getireceklerini, denetim ve denge sorumluluğunu milletin kendilerine verdiğini, bu sebepten dolayı bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımayı düşündüklerini, başarılı olacağını da düşündüklerini ifade etti.

MHP neden yeni kabinede görev almadı?

MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde MHP'li isimlerin yer almaması ile ilgili soruya, "Prensip meselesi. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi sırasında pazarlık ve beklenti içinde olmamıştır. Sistemin etkin ve başarılı olması için gayret göstermiştir" dedi.