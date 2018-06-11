Bahçeli'den uyarı! Yeni bir darbe girişimi mi var?

MHP Lideri Bahçeli, yeni bir darbe girişiminde bulunmaya cürret edenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Güncellenme 11 Haziran 2018 09:15

24 Haziran'da herkesin oy vermek için sandığa gitmesi gerektiğini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarihi demokrasi görevinin ihmal edilmesi durumunda fırsatçılara gün doğacağını, sandık neticelerinin şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açacağını söyledi.

Yeni bir darbe uyarısı

Seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e giden Bahçeli, Türkiye'nin yeni bir işgal girişimine maruz kalması durumunda bu defa hiçbir suçlu ve hainin sağ kalamayacağını, Türkiye'nin varlığına göz koyanların gözünü oyacaklarını, bağımsızlığa leke sürmeye kalkışanları değil İzmir’de denize dökmek, alayını cehennemin dibine kadar kovalayacaklarını ifade etti.

Seçmene tarihi uyarı

Her vatandaşın 24 Haziran'da mutlaka sandığa gitmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, vatandaşın demokratik görevini yapması gerektiğini, oyunu kullanması gerektiğini, eğer tarihi demokrasi görevi ihmal edilirse fırsatçılara gün doğacağını, sandık neticelerinin şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açılacağını, bunun doğru ve meşru olmayacağını savundu.

Milli İttifak’a ağır sözler

Bahçeli, millet ittifakında toplanan partilerin hezeyan içinde olduğunu, ne dediklerinin belli olmadığını, hepsinin birden Türkiye’nin aleyhine çalıştığını, hepsinin birden ağız birliği yaptığını, Demirtaş’ın hayranı kesildiklerini, sözde Kürt sorununu tanımak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Kandil’e operasyon sinyali

Kandil’e operasyon düzenleyen Mehmetçiğe Allah'tan yardım dileyen Bahçeli, "Bir gece ansızın Kandil’de görünerek, kanlı ve vahşet tepesine Türk bayrağını dikmek artık mecburiyettir, şeref ve vatan görevidir. Ne Kandil tanırız. Ne Sincar’a göz yumarız. Vatanımıza göz diken kim varsa hesap ve planlarında boğarız" dedi.