Bahçeli'den Trump'ın sözlerine sert tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Trump'ın “Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz” sözlerine tepki gösterdi.

Güncellenme 08 Ocak 2019 11:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye bekasını temin etmek için Fırat'ın doğusu veya batısı demeden ileri atılmakta kararlığını göstermektedir” dedi.

Bahçeli, Türkiye'ye rağmen kımıldayan yaprağın akıbetinin çürüme olduğunu, güney sınırları boyunca hıyanet üretimi yapanların, pusu kuranların karşılarında çelik gibi bir iman ve irade bulacaklarını, Türkiye'nin çevresinde hiçbir terör çevresi yaşamaması gerektiğini söyledi.

“Türkiye’nin duruşu meşrudur”

Fırat Kalkanı harekatı ve Zeytin Dalı harekatıyla emperyalizmin uykularının kaçtığını ileri süren Bahçeli, Türkiye’nin bugün de Fırat'ın doğusu ve Menbiç'i kurtarmakta kararlı olduğunu, Türkiye’nin duruşunun meşru olduğunu ifade etti.

“Türkiye’nin davası var olmadır”

Bahçeli; Türkiye’nin davasının var olma, milli güvenliği müdafaa davası olduğunu, Türk milletinin bekasını müdafaa etmek için cephe açıp, tavır aldığını, Türkiye’nin diplomasi ve askeri vasfıyla masada olduğunu, Türkiye’nin bölgesel gelişmelerin dışında değil, tam ortasında etkin ve sözü dinlenir şekilde yer aldığını söyledi.

“Bölge artık daha huzurlu”

Fırat Kalkanı bölgesinin harekat sonrası huzura kavuştuğunu hatırlatan Bahçeli, Afrin’in de artık güvende olduğunu, terör koridorunun baltalandığını, zahmetlere katlana katlana huzur ve zafer şafağına inandığını dile getirdi.

Trump’a tepki

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018'de DEAŞ’ı da yendiklerini iddia ederek Suriye'den çekileceklerini duyurduğunu, Trump’ın Suriye'deki ABD varlığını sorguladığını ve geri döneceklerini ifade ettiğini, Beyaz Saray sözcüleri tarafından takvimin duyurulduğunu, Suriye'den çekilme iradesine ihtiyatla yaklaştıklarını, Trump’ın bir süre sonra Suriye'den çekilme konusunda zaman vermediğini ifade ettiğini, ABD Başkanı’nın sözlerinde daha da ileri gittiğini ve “Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz” dediğini aktardı.