Bahçeli'den teşkilatlara sert uyarı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti teşkilatlarını Cumhur İttifakı hakkında uyardı.

Güncellenme 04 Ocak 2019 17:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarını, "Bu ittifak kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir” ifadeleriyle uyardı.

Cumhur İttifakı’nın Türkiye'yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellendiğini belirten Bahçeli, “Bekamızı muhafaza ve müdafaa azmiyle ahlaki ve hukuki varlığını temin ve tescil ettirmiştir” dedi.

Bahçeli, "Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'na siyasi birlik olarak bakmanın doğru olmayacağını ifade eden Bahçeli, “Ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımız gözeten bir bir beka beraberliği olduğu unutulmamalı. Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır” dedi.