Bahçeli'den son günlerin en tartışmalı ismine tepki!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, kadına şiddete yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 06 Mart 2018 11:41

MHP Grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, günlerdir kadınlar hakkında ve cinsel konularda açıklama yapan İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a sert sözlerle yüklendi.

“Hiçbir ihanet cezasız kalmamalıdır"

Bahçeli, "Meczubun birisi çıkıyor, kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Asansöre yabancı erkekle kadının binmesinin sakıncalarından utanmadan bahsedebiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi? Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Hiçbir ihanet cezasız kalmamalıdır" dedi.

MHP'yi medyadan ve sosyal medyadan takip eden vatandaşlara hürmetler sunan Bahçeli, asıl önemli olanın bu gelişmeleri anlayarak istikamet çizmek olduğunu söyledi.

“Dilde sürekli kadında şiddet var”

Fiziksel, psikolojik şiddete uğrayan kadınlarla nasıl helalleşeceğiz diye soran Bahçeli, dilde sürekli kadına şiddet olduğunu, bunlarla yüzleşilmesi gerektiğini, dünyanın her yerinde kadın çığlıklarının olduğunu, bu çığlıkların masum olduğunu, bu yıl Ocak'ta 28, Şubat'ta ise 47 kadın cinayeti işlendiğini, 376 kız çocuğunun ise istismara uğradığını, istismarcıların sonuna kadar cezalarını çekmeleri gerektiğini, iyi hal kullanılmaması gerektiği, kadına şiddete daha ne kadar sessiz kalınabileceğini söyledi.

“Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir”

Bahçeli, "Meczubun biri çıkıp kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri gerektiğini söyleyebiliyor. Bunu diyanet adına yapabiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi. Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Hiçbir ihanet cezasız kalmamalıdır" dedi.

“Bu konuda arpa boyu yol alınmadı”

Hala istismarların ve işlenen cinayetlerin konuşulup bir arpa boyu yol alınmadığını belirten Bahçeli, kadının anne, vatan, ülke, gelecek ve gelecek nesillerin teminatı olduğunu belirtti.

“Gereği neyse yapılmalıdır”

Bahçeli, 'Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz' diyen milletimiz, kadına şiddet gösterene bedeli ödetecek güce sahiptir. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam. Gereği neyse yapılmalıdır. Kadına bir fiske vuran kimse bedeli ödetilmelidir" dedi.

"Şiddet kaynağından kurutulmalıdır”

Bahçeli, şiddetin kaynağından kurutulması gerektiğini, bilim insanlarının şiddet konusunda çalışması gerektiğini, bunun bir beka meselesi olduğunu, ertelenmesinin ciddi sorunlara neden olacağını söyledi. Bahçeli ayrıca "Tüm kadınların, tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.