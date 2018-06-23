Bahçeli'den seçime saatler kala kritik uyarı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye düşmanlarının pusuda olduğunu, 15 Temmuz'da başarılı olamayanların yine deneyeceklerini söyledi.

Güncellenme 23 Haziran 2018 16:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu'nun bağrına Ankara'nın duruş ve şuuruna tutunduklarını, bedel istendiğini seve seve ödediklerini, istikbali çalmak isteyenlere hayır dediklerini, tehlikenin büyük olduğunu fakat aştıklarını, bugün bir kez daha Ankara şuuruna ihtiyaç olduğunu, darbeler ve dış müdahalelere zemin bulduğunu, tarihi yürüyüşün yavaşlatıldığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir türlü düzlüğe çıkamadığını, ısrarla kuyu kazıldığını, etnik temelleri kaşıdıklarını, tarihin yargılandığını, milli kimliğin sorgulandığını, birlik ve beraberliğin surlarında gedikler açıldığını söyledi.

TBMM bombalandı

Bahçeli, dayatmanın zalim, tertiplerin vandal, tablonun vahim olduğunu, yol yapanlara, köprü yapanlara havalimanı inşa edenlere Allah razı olsun dediklerini, haklarını teslim etmenin gerekli olduğunu ama Türkiye'nin bir türlü huzura kavuşamadığını, TBMM'ye bomba atıldığını, devletin yıkımın eşiğinden son anda döndüğünü, vatan gittikten sonra ekonominin, özgürlüğün bir anlamının olmayacağını, Ankara harap olduktan sonra siyaset yapılamayacağını, 15 Temmuz'da yeni bir haçlı akınına maruz kaldıklarını, bu akının sona ermediğini, Türkiye düşmanlarının pusuda olduğunu, yine deneyeceklerini, bir olunmaması durumunda acı verici sonuçlarla karşılaşılacağını belirtti.

FETÖ hala aktif

Mümin görünümlü Pensilvanyalı müşvik 12. yüzyılda Haçlı seferlerini başlatan papa gibi Türk ve İslam değerlerine nefret kusup savaş açtığını söyleyen Bahçeli, tehdidin geçmediğini, bu şartlar altında ya yeni bir yol bulunmalı ya da yeni bir yol yapılması gerektiğini, PKK'nın karşıda olduğunu, FETÖ'nün hala aktif olduğunu, uluslararası komploların devrede olduğunu, ne yapılması gerektiği konusunda sabah kadar kafa yorulduğunu, akıllarında hep Türkiye olduğunu ifade etti.

Hükümet sistemi ile devam edilemez

Bu kapsamda hükümet sistemiyle devam edilemeyeceğini belirten Bahçeli, "Milli huzur buna bağlıydı. Yeni bir hükümet sistemiyle tıkanıklıkları açmalı engelleri aşmalıydık. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle meydana gelmiştir. 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla Türk milleti yeni hükümet etme sistemine evet demiştir. Kronik açmazlar bertaraf edilmiştir" dedi.