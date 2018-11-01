Bahçeli'den partililere Cumhur İttifakı uyarısı

Bahçeli, partisinin teşkilatlarına gönderdiği genelgede, seçimlere tek başına gireceklerini ve Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket edilmesi gerektiği vurgusu yaptı.

Güncellenme 01 Kasım 2018 10:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlere tek başına gireceğini açıkladı.

Seçimlere tek başına girecektir

Parti teşkilatlarına yerel seçimler hakkında genelge gönderen Bahçeli, "Partimiz mahalli idareler seçimlerine adıyla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacaktır" dedi.

Cumhur İttifakı vurgusu

Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket edileceğini vurgulayan Bahçeli, söz, açıklama, beyanat ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterileceği uyarısında bulundu.

Provokasyon uyarısı

Genelgede ayrıca seçimlere katılacak adayların "merkez yoklaması" usulüyle belirleneceği bildirildi.

Bahçeli genelgede, "Milliyetçi Hareket Partisinin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacaktır” ifadelerine yer verdi.