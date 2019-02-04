Bahçeli'den Ortaylı'ya Tunç Soyer tepkisi!

MHP lideri Bahçeli, Tunç Soyer hakkında değerlendirmelerde bulunan İlber Ortaylı'yı sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 04 Şubat 2019 16:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı’nın Nurettin Soyer hayranı olduğunu, Tunç Soyer müdafi olabileceğini, Ülkücü hareket üzerinde ahkam kesemeyeceğini, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamayacağını, Ortaylı’nın haline gülmeye devam etmesini tavsiye ettiğini söyleyerek tepkisini dile getirdi.

“Herkes soyuna çeker”

Yavuz ile İlber Ortaylı'nın Tunç Soyer’le ilgili sözlerini değerlendiren Bahçeli, iki ismin Tunç Soyer'i aklamaya çalıştığını, Nurettin Soyer'i temize çıkarmaya kalkıştıklarını, güneşin balçıkla sıvanmasının imkansız olduğunu, 12 Eylül’ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masun göstermenin imkansız olduğunu, Ali Kemal’in milli mücadele muhalifi bir şahsiyet olduğunu, istiklale zincir vurmaya çalışan müstevlilerle aynı çizgide olan bir kişi olduğunu, İsmet İnönü’nün bu tasarrufunun yanlış ve hatalı olduğunu, herkesin soyuna çekeceğini söyledi.