Bahçeli'den o ülkelere sert sözler!

Bahçeli, Arap ülkelerinin; Suriye'nin kuzey ve doğu sınırlarında teröristlerden oluşturulacak sınır muhafızlarına parasal yardım yapacaklarını iddia etti.

Güncellenme 04 Aralık 2018 12:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzey ve doğu sınırlarında teröristlerden oluşturulacak sözde sınır muhafızlarının parasal, eğitim, silah ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Körfez ülkelerinin ABD ile ortak hareket edeceğinin söylendiğini, Kaşıkçı cinayetinin altından kalkamayan Suudi Arabistan yönetimi ve Türkiye husumetini gizleyemeyen Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'ye olan diyet borçlarını anlaşılan bu şekilde ödeyeceklerini söyledi.

“İslam'ın neresine sığacaktır?"

Bahçeli, “Emperyalizmin tutsağı olmuş bu ülkelerin neresi İslam, nereleri doğrudur? Türk milletine tuzak kuran, batıla mihmandarlık yapan iradesiz ve icazetli yönetimler biliniz ki İslam'ın sırtına saplanmış zehirli hançerden başka bir şey değilsiniz. Suudi Arabistan Allah'tan korkuyor, kuldan utanıyorsa önce işlediği vahşi cinayetin hesabını versin, bedelini ödesin. Türk ve Türkiye düşmanlarına omuz vermek, teröristlere destek sağlamak imanın, İslam'ın neresine sığacaktır?" şeklinde konuştu.