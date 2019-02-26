Bahçeli'den o sözlere tepki: "Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için Cumhur İttifakı'nın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 26 Şubat 2019 17:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada; yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

“Yerel seçimlerin bekayla ne ilgisi var” diyenlere tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart’taki yerel seçimlerin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetlerinin bozuk olduğunu, milli mensubiyetlerinin de sorunlu olduğunu, bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklarını söyledi.

“Zilletin bir numaralı destekçisi PKK’dır”

Türkiye’de bugün bir yanda Türk milletinin kutlu iradesinden doğmuş, ifade kudretiyle doğrulmuş Cumhur İttifakı’nın olduğunu dile getiren Bahçeli, “Diğer yanda feyzini Türkiye düşmanlarından alıp ikbal hesabı yapan Zillet İttifakı bulunmaktadır. Zilletin bir numaralı destekçisi PKK’dır. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP aynı çizgide, aynı emel ve hedefin izindedir. FETÖ ise bunlarla aynı hizadadır" dedi.