Bahçeli'den o isimlere FETÖ incelemesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de adaylara FETÖ incelemesi yaptıracak.

Güncellenme 08 Ekim 2018 10:34

24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylarını FETÖ veya diğer terör örgütü incelemesi yaptıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aynı uygulamayı yerel seçimlerde belediye başkan ve meclis üyesi adaylarına yönelik yapmak için de harekete geçti.

Öz geçmişler ayrıntılı şekilde inceleniyor

Bu kapsamda, MHP Genel Merkez’in hukukçulardan oluşturduğu heyetin, adayların öz geçmişlerine ilişkin, titiz inceleme yapmasına karar verildi.

Çok yönlü araştırma yapıldı

31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçim hazırlıklarına yoğunlaşan, bazı il ve ilçelerde adaylarını kamuoyuna duyuran MHP, seçim için partinin ilke ve prensiplerine uygun davranan, toplumda ve bulunduğu bölgede çalışmalarıyla itibarlı adaylar belirlemek için çok yönlü araştırma yapıyor.

Verilen vaatler yerine getirildi mi?

Bu çerçevede hem teşkilat bazında çalışan hem de kamuoyu araştırmaları yaptıran parti, bir yandan da mevcut belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin raporları ele alıyor.

Yeniden aday göstermede raporlar baz alınacak

Parti yetkilileri, bu raporların mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilip gösterilmemesi konusunda önemli kriterlerden biri olduğunu belirtti.