Bahçeli'den "Neden Çakıcı'yı ziyaret ettim?" açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alaattin Çakıcı'ya yaptığı ziyaret hakkında ilk kez konuştu.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 12:22

Geçtiğimiz günlerde af çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmişti.

Yaptığı ziyaretle ilgili açıklama yapan Bahçeli, Cumhurbaşkanında olan yetkinin kendisinde olması durumunda Çakıcı'yı serbest bırakabileceğini söyledi.

Bahçeli, Alaattin Çakıcı'ya tespih hediye ettiğini, Çakıcı'nın hastalığının ciddi olduğunu söyledi.

Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir talepte bulunmadığını belirten Bahçeli, yetkisini kullanmasının kendi iradesi olduğunu, bunu hatırlatmaya gerek olmadığını, cezaevinde ağır şartlarda bulunan ve uzun yıllar cezaevinde zulüm görmüş veya çile çekmiş bir kişiyi dikkate alacak bir insani yaklaşımın da olması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, Kendisinin kimseye ‘Şunu şöyle yapın’ demeyeceğini, Cumhurbaşkanının yetkisi olduğunu, bu yetkinin kendisinde olması durumunda şimdiye kadar kullanmış olabileceğini söyledi.

Bahçeli ayrıca Çakıcı'ya tesbih hediye ettiğini, tesbihin cezaevinde iyi çekileceğini ve Çakıcı'nın ülküdaşı olduğunu söyledi.

Hastaneye ziyaret için gittiğini hatırlatan Bahçeli, "Uzun yıllardır cezaevinde bulunan bir arkadaşımız hastalandığı için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne alınmış. Duyar duymaz ziyaretine gittim. Değişik cezaevlerinde ağır şartlarda mahkumiyet hayatı olan bir şahsiyet. Hastalığını ciddiye almak ve gerekli tedbirleri geliştirmek lazım. Orada doktor arkadaşlardan aldığım bilgiye göre elden gelen gayret gösteriliyor ama hastalığın ciddi olduğu ifade ediliyor. Dikkate almak lazım" dedi.

Bahçeli, Çakıcı'nın Selahattin Demirtaş kadar suçlu olmadığını, beş siyasinin Demirtaş için kuyruk olduğunu, dışarı çıkarmak için gayret gösterdiklerini, onların tartışılmadığını ama Çıkıcı'nın tartışıldığını, bununla beraber kader kurbanlarının da gündeme getirildiğini, Alaaddin Çakıcı'nın vatan millet için verdiği mücadeleleri olduğunu, bunu devleti yönetenlerin de bildiğini söyledi.

Bahçeli ayrıca, "Devlete ihanet edenleri adaylık için cezaevinden alacaksın, rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Bu konular üzerinde samimi ve dürüst olmak lazım" dedi.