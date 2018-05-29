Bahçeli'den Millet İttifakı'na sert sözler!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Köhne Bizans durmuyor, ama 24 Haziran’da dağılacak, inşallah bir daha da toparlanamayacaktır" dedi.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 17:25

Twitter hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Bizans çöktü sanıyorduk, meğer yaşıyormuş, çürük bedenlere nüfuz etmiş, soysuz fikirlere sinmiş, satılık ve karışık zihniyetlere sızmış halde husumeti kamçılıyor, huşuneti kışkırtıyor. Köhne Bizans durmuyor, ama 24 Haziran’da dağılacak, inşallah bir daha da toparlanamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bizans kalıntıları bir kez daha ezilecekler"

"Cumhur İttifakı Bizans komplosuna karşı Millet Aklını harekete geçiren, Millet Aklıyla hıyanet ve hücuma sur çeken 565 yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlıktır. Belini doğrultan, iç ve dış destekçileri olan Bizans kalıntıları bir kez daha ezilecekler ve âdeme mahkûm edilecektir.

İstanbul hak eden ellere 565 yıl önce geçti. Ortaçağ’ın perdesi açılmamak üzere indi. Dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul zincirlerinden kurtuldu. Surlara dikilen Üç Hilal devasa nitelikli Türk-İslam kültürünün, kardeşlik duygusunun müstesna örneğini beşeriyete gösterdi.

"İstanbul’un fethi"

İstanbul’un fethinden itibaren dünya, hem Türklerin fütuhat ve adalet ruhu ile karşılaşmış, hem de fethi kutlu Peygamberimiz tarafından müjdelenen bu kentle birlikte inançlarımızın huzur verici mesajıyla doğrudan tanışmıştır.

İstanbul’un fethi ile birlikte, 'Osmanlı Barışı' olarak tanımlanan hakkaniyet ve insaniyete saygı esasına dayanan; gıptayla, hayranlıkla, hürmetle hatırladığımız birlikte yaşama projesi gerçekleşme imkanı bulmuştur.

"Çare Cumhur İttifakı, çözüm Millet Aklıdır"

Ümidim odur ki, 565 yıl önceki fetih ruhu, nesillerimizde tekrar doğacak; başta İstanbul olmak üzere ülkemizin bütün şehirleri layık oldukları refaha ve huzura kavuşacaktır. Çare Cumhur İttifakı, çözüm Millet Aklıdır. Demem odur ki, Cumhur İttifakı Millet Aklı, Geleceğin Teminatı."