Bahçeli'den Metin Akpınar yorumu: Özür dilesin!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in canlı yayında Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 26 Aralık 2018 12:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in tepki çeken sözleri ve bu sözler sonrası gözaltına alınmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Akpınar’a yazık olduğunu söyleyen Bahçeli, Türk toplumunun sevdiği bir sanatçının bu duruma düşmesinin kötü bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Konuşmalar hoş olmadı

Bahçeli, konuşmanın esasını kaybettiğini, halkı kim ne kadar güldürürse o kadar alkış alınacağı kanaati ile hareket edilmemesi gerektiğini, Halk TV'de yayınlanan Arena'nın baştan bu yana neler alaya aldığını tartışmakta yarar olduğunu, yapılan konuşmaların çok hoş olmadığını söyledi.

Canlı yayında özür dilesin

Türk toplumunun geçmişinde ayaktan asılma olmadığını dile getiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faşizmin lideri olarak lanse edildiğini, Metin Akpınar'ın Halk TV'ye çıkarak 'Bu benim cahilliğimdir, özür diliyorum' demesinin gerektiğini, ‘Ben yanlış bir örnek verdim bu örnek yanlıştır. Bu benim gafletimdir cehaletimdir’ demesinin gerektiğini, milletten özür dilemesi gerektiğini, bu örneklerle Türkiye’nin bir yere vardırılamayacağını belirtti.

Abuzer Kadayıf’ı izlesinler

Bahçeli; Türk demokrasisini yaşatayım derken, demokrasiyi katletmenin anlamı olmadığını, Metin Akpınar'ın Abuzer Kadayıf filmini seyretmeleri gerektiğini, bu filmde sosyoloji ile gerçekler arasındaki şeyleri görmeleri gerektiğini ifade etti.