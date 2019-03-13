Bahçeli'den Mansur Yavaş çağrısı!

MHP lideri Bahçeli; Ahmet Hakan'a seslenerek, "bu iki şahsı Tarafsız Bölgeye davet etmeli ve karşılıklı tartışmalı” dedi.

Güncellenme 13 Mart 2019 20:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP-İyi Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki “sahte senet” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ahmet Hakan'a çağrı

Gazeteci Ahmet Hakan'a seslenen Bahçeli, Necmettin Kesgin ve Yavaş'ı kastederek "Bugün veya yarın akşam bu iki şahsı Tarafsız Bölgeye davet etmeli" dedi.

Yavaş hakkında avukatlık yaptığı dönemde iş adamı Necmettin Kesgin'e sahte senetle icra takibi başlattığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçeli, "Muhatap kılınan Kesgin, onun üzerinde tartışmaya sürekli girmek doğru bir şey değil. Ahmet Hakan bey bugün veya yarın akşam bu iki şahsı Tarafsız Bölgeye davet etmeli ve karşılıklı tartışmalı” dedi.