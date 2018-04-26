Bahçeli'den kritik "Gül" açıklaması!

MHP Lideri Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın Gül'e önemli bir ikazda bulunduğunu, Gül'ün de bu ikaza uyması gerektiğini ifade etti.

Güncellenme 26 Nisan 2018 17:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın hızlı girdiğini, kendi adaylarının net ve belli olduğunu, çalışmaya devam ettiklerini, seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu yapacaklarını söyledi.

Bahçeli, "CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı hakkındaki değerlendirmesi hakkında, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.