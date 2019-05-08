Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap: İçin bomboş!

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik eleştirisine sert bir dille cevap verdi.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 12:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’na sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik ifadelere cevap veren Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı dünkü konuşmasını bir yerinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'ni ekletmiş bunu da bana kapak olduğunu söylemiştir.

Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf etti. Boynuna beraat belgesi asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki kaynayan kazan kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana çoktan kapak oldu da ya duymadın, ya da duyurmadılar. Geçmiş olsun.

“Dışın hoş gibi duruşun loş gibi için bomboş”

Laf dedi döndü kasnak, söz söyledi buna eski çamlar, bardak. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi duruşun loş gibi için bomboş" dedi.

MHP’ye saygı duysun

Abdullah Gül'ün YSK kararı hakkında yaptığı açıklamayı da değerlendiren MHP Lideri, "Abdullah Gül'ün, Twitter'daki mesajını okudum. 367'yle ilgili olarak o dönemin başsavcısını da aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 2 üzüntü yaşadığını söylemesi doğru değildir. AK Parti'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'ye saygı duysun" ifadelerini kullandı