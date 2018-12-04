Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Bu manda özlemidir!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da Türkiye'yi kötülemesini sert ifadelerle eleştirdi.

Güncellenme 04 Aralık 2018 11:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert ifadelerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyaretinde Türkiye’yi kötülemesine değinen Bahçeli, "Akıl akıl gel çengele takıl" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na sert sözler

Kılıçdaroğlu’nun nereye savrulduğunu ya bilmediğini ya da tutsak alındığından sesi çıkmadığını iler süren Bahçeli, CHP liderinin bir Alman gazetesine makale yazdığını, “Türkiye'de demokratlar yalnız bırakılmamalı” ifadelerini kullandığını, Almanya’dan yardım dilenmenin manda özlemi olduğunu söyledi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Sayın Kılıçdaroğlu, aklına geleni işleme, her ağacı taşlama allah muhafaza kamyon farı görmüş tavşana dönersin. Seni ve zihniyetini MHP de kurtaramaz çürük ip de tutamaz” ifadelerini kullandı.