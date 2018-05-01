Bahçeli'den "Karamollaoğlu" değerlendirmesi

MHP Lideri Bahçeli, Saadet Partisi'nin adayının Karamollaoğlu olarak açıklanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 01 Mayıs 2018 11:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu hakkında değerlendirmede bulundu. Partinin adaylarının Karamollaoğlu olduğunu açıklamasından sonra Bahçeli, "Hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak" ifadelerini kullandı.

Milletin sabrını taşırdılar

Bahçeli, CHP'nin adayını Cuma günü açıklayacağını belirtmesinden sonra "Sabrı taşırdılar. Halk meraklanıyor, bir gün CHP önünde toplanıp açıkla şu adayı diyecekler" açıklamasını yaptı.

Yarın YSK’ya müracaat yapılacak

İttifak protokolüyle ilgili de açıklama yapan Bahçeli, "Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ya müracaatlar yapılmış olacak" dedi.