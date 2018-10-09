Bahçeli'den İyi Partililere davet!

Bahçeli, İyi Partili milletvekillerine MHP'ye dönmeleri için çağrıda bulundu.

Güncellenme 09 Ekim 2018 15:58

Meral Akşener’i sert sözlerle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Partili milletvekillerine çağrıda bulundu.

İyi Partili milletvekilleri için kapımız sonuna kadar açık diyen Bahçeli, ''İP partiden dışlanan, horlanan, izlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bize kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor yürekten selamlıyorum. İşte kapı sonuna kadar açık. Kardeş kardeşle kavga etse de uçurumun kenarında birbirini hep kucaklayacaktır'' sözleri ile davette bulundu.