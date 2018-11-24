Bahçeli'den ittifak açıklaması: Milli beka için mecburidir!

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oturana kadar Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 24 Kasım 2018 11:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il ve belediye başkanları toplantısı öncesi gündemi değerlendirdi. Bahçeli, hükümet sisteminin cumhurun iradesiyle değiştiğini, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarının cumhur ittifakı olduğunu, yoluna devam etmesinin milli beka için mecburi olduğunu, hükümet sisteminden geriye dönüş olmadığını söyledi.

Tahammül kalmadı

Kimsenin vazgeçilmez olmadığını belirten Bahçeli, nereye varmak istediklerini sorgulayanların, yolunu şaşıranlar olduğunu, davalarını yükseklere taşıdıklarında herkesin eş zamanlı zirveye tutunmasının mukadder olacağını, kendini öne çıkarana, sinsi planı için çalışana geçit olmadığını, tahammül olmadığını, yufka yüreklilerle çetin yolların aşılamadığını, bundan sonra da aşılamayacağını ifade etti.

Millet MHP’ye görev yükledi

Bahçeli, Türkiye'nin gerçeklerinin şuurla kavranması gerektiğini, milletin MHP’ye görev yüklediğini, vatanın hizmet beklediğini, MHP'nin yerel yönetimlerde marka olmasının payesi öncelikle halka ait olduğunu söyledi.

MHP’nin biteceğini düşünenler şok oldu

1 Kasım sonrası üzerlerine gelen husumet akınını bozguna uğrattıkların belirten Bahçeli, MHP’nin biteceğini düşünenlerin şok olduğunu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları kıracağını, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurallarıyla tam olarak oturmalı ve pürüzlerin bertaraf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kendi söküğümüzü kendimiz diktik

Bahçeli, “Hükümet sistemi cumhurun iradesiyle değişmiştir. Kendi söküğümüzü kendimiz diktik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarı cumhur ittifakıdır. Yoluna devam etmesi milli beka için mecburidir” dedi.