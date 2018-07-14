Bahçeli'den İnce'ye: Zavallı!

MHP Lideri Bahçeli, "Apolet tartışmasını fazla uzattım" diyen Muharrem İnce'ye "zavallı" dedi.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 14:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimleri kapsamında partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

“Biz bitt, demeden bitmez” mesajı

Türkiye'nin demokratik rüştünün bir kez daha kendini ispatladığını belirten Bahçeli, MHP'nin 24 Haziran'dan anlının akıyla çıktığını, millete güvendiklerini, ihanetin imanı yenemeyeceğini adı gibi bildiklerini, "Biz bitti demeden hiçbir tezgahın tutmayacağının farkındaydık" şeklinde düşündüklerini söyledi.

MHP büyük başarı elde etti

Bahçeli, MHP'nin tıpkı anka kuşu gibi küllerinen yeniden doğduğunu, bir kez daha herkesin hayranlığını kazandığını, Türk milletinin 3 hilali ne mahsun bıraktığını ne de mağdur bıraktığını, bu açıdan 24 Haziran'da MHP'nin büyük bir başarı elde ettiğini, bundan sonra MHP'nin yerinde sayamayacağını, daha fazlasını istediklerini, daha çoğunu almayı hedeflediklerini belirtti.

Seçmene teşekkür

MHP'ye oy veren vatandaşlara teşekkür eden Bahçeli, tüm milletvekili adaylarını kutladığını, 24 Haziran'da Türkiye'nin kazandığını, demokrasinin kazandığını, bozgunculuk yapanların unutamayacakları bir hezimet yaşadıklarını, verdikleri sözleri unutmadıklarını, unutmayacaklarını ifade etti.

Yeni sistemin rotasını Cumhur İttifakı çizecek

Bahçeli, Cumhuriyetin yeni sistemle daha da güçlendiğini, 'Tek adam geldi' diyen çevrelerin korku aşısının tutmayacağını, Cumhur İttifakı'nın yeni sistemin rotasını çizeceğini, gelişmeleri uzaktan izlemeyeceklerini, müdahil olmaları gereken yerlerde geri durmayacaklarını söyledi.

“Ülkücülüğün pazarı yoktur”

"Ülkücünün fiyatı, ülkücülüğün pazarı yoktur" diyen Bahçeli, "Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur" dedi.