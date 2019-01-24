Bahçeli'den İnce'ye sert sözler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce'nin “Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zekâ sorunu" sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 24 Ocak 2019 16:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zekâ sorunu" diyen Muharrem İnce’yi sert bir dille eleştirdi.

“31 Mart beka seçimidir”

Yerel seçimler için beka uyarısı yapan Bahçeli, "Zillet koalisyonu 31 Mart’ı beka olarak görseydi kendimizden şüphe ederdik. Kimin ne söylediğinin önemi yok, 31 Mart beka seçimidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bu seçimlerde bekanın kendileri için her şeyin önünde olduğunu, beka olmayınca siyasetin de bekanın da bir işe yaramayacağını söyledi.

“Vay denzsiz vay!”

Muharrem İnce’yi sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Aklı incelmiş bir zavallıya göre yerel seçimleri beka olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay denzsiz vay! Bekayı zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir. Senin gibi sabah akşam konuşan çarkıfeleklerin işidir” dedi.

“Tarihin yazılışına şahit olunuyor”

Bahçeli, hem tarih yazıldığını hem de yazılan tarihe şahit olduklarını, yerel seçimleri de bu şekilde kavradıklarını, Türkiye’nin yeni bir hükümet sistemine geçtiğini, buna ve Cumhur İttifakı’na onay verenin millet olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesinin hayat memat konusu olduğunu, 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların heveslerinin kursaklarında kalacağını, yeni hükümet sistemini istemenin tutarlı ve doğru bir siyasi tercih olduğunu söyledi.