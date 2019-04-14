Bahçeli’den İmamoğlu’na: Bundan belediye başkanı olmaz

Statlardaki "Mazbata" sloganları üzerinden Ekrem İmamoğlu'na sert bir eleştiri yönelten MHP Lideri Bahçeli; “Bundan belediye başkanı olmaz” dedi.

Güncellenme 14 Nisan 2019 14:20

Partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu hakkında; “Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz” dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde…

“Türkiye'deki siyasi gelişmeler takip edilmektedir. Özellikle YSK'nın itirazlara cevabı beklenmektedir. Başarı sağlamış belediye ve il başkanlarımız ortak toplantısı 19 Nisan günü Antalya'da yapılacaktır. Cumartesi ve Pazar devam edecek. Belediye başkanlarımızın birbiriyle taşınmasına ve MHP'nin belediyecilik anlayışı üzerinde durulacaktır.

Rakamları görmeden, bilmeden niyetler üzerinde değerlendirme yapanları her akşam TV'de takip ediyoruz. Millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. YSK'nın açıklamaları sonrasında resmi gazetede yayın yapılacaktır. İl genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.

Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti, güvenliği açısından çok önemli önemli insanların böyle iddialarla muhatap ediliyorsa ispat sunulmalıdır. Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz.”