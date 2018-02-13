Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert sözler!

MHP Lideri Bahçeli, Afrin'in siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyleyen İlker Başbuğ'a sert sözlerle yüklendi.

Güncellenme 13 Şubat 2018 11:42

Geçtiğimiz günlerde Afrin siyasete alet edilmemelidir diyen İlker Başbuğ'a yüklenen MHP Lideri Bahçeli, Türkiye'nin vir varoluş yok oluş mücadelesi verdiğini ve bunu siyaset dert etmeyecekse başka neyi dert edeceğini sordu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Afrin'e girilmesin sözlerini hatırlan Bahçeli, PYD/YPG ile olan kadar ortaklığının ne zaman buluşacağını, peşmerge ile ne zaman kavuşacağını sordu.

Bahçeli sözlerine şu şekilde devam etti:

"Zehirli dilinizi kesin"

"ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı grupların dikkatlerinin dağıldığını söylemesi bir işbirliğinin vesikasıdır. SDG isimli terör şemsiyesinde yer alan bir Hristiyan örgüt Afrin'e hareket etmek kararı almıştır. Ya bir bombadır, ya da alınlarında patlayacak bir kurşundur. Harekatı sekteye uğratmak maksadıyla açık ve örtülü faaliyetlerde de bir artış gözlenmiştir. Her gün Afrin konuşulmakta birbirinden uzman kişiler Zeytin Dalı Harekatı'nı yorumlamaktadır. Ağzı olan değerlendirmeler yapmıştır. Bu operasyon 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi nasıl etkilermiş, hangi partilerin oyları artar, hangilerinin azalırmış. Böylesi arayış içinde olan vicdansızlar hiç mi utanmanız kalmadı? Size göre toprağa düşen şehitlerimiz kaç oy eder? Zehirli dilinizi kesin"

İlker Başbuğ'a tepki

Partimizin Afrin üzerinden siyasi plan içinde olduğunu iddia edenler, küstah ve karakter yoksunudur. Zeytin Dalı Harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim? Varoluş yokoluş mücadelesini siyaset dert etmeyecekse, söyleyin bana neyin dert edecektir?