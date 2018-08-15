Bahçeli'den hükümete 10 maddelik çözüm önerisi!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD ile yaşanan ekonomik savaşa karşı hükümete on maddelik bir çözüm önerisi sundu.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 15:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye yönelik tavırları nedeni ile ABD Başkanı Donald Trump’ı sert ifadelerle eleştiren Bahçeli, hükümete 10 maddelik çözüm önerisi sundu.

Bahçeli’nin 10 maddelik tavsiyesi şu şekilde:

- Tasarruf tedbirleri alınmalı

- Arz artırılmalı

- Merkez Bankanı zorunlu müdahalelerde gecikmemeli

- Döviz cinsinden yapılan ödemeler yeniden yapılandırılmalı

- Cari açıklama mücadele edilmeli

- İflasların önüne geçilmeli

- Üretim artırılmalı

- Ekonomik seferberlik ilan edilmeli

- Küresel ittifak ve ilişki ağları yeniden değerlendirilmeli

- Yerli ve milli ürünlerin üretilmesine öncelik verilmeli

ABD halkı Trump’ı sorgulamalı

ABD’nin ticaret savaşının fitilini tutuşturarak küresel savaşı tetiklediğini vurgulayan Bahçeli; ABD’nin Kanada, Meksika, AB ülkeleriyle anlaşmazlığa düştüğünü, Çin ile rekabetin içine girdiğini, Beyaz Saray'a çöreklenen akılsız yönetim zihniyetinin Çin'e ek vergi uygulamayı tercih ettiğini, Kuzey Kore devlet başkanının bile daha gerçekçi olduğunu, Trump'ı en başta ABD halkının sorgulaması gerektiğini, bu gidişle ABD’nin okyanusun karşısındaki düşman kampı olarak sivrileceğini söyledi.

“Türkiye kurla kurulmadı”

Bahçeli, ABD'nin Türkiye hazımsızlığının ileri boyutta olduğunu, ABD’nin Türk milletini tanımadığını ve tanımak istemediğini, hiçbir güce tamah edilmeyip, hiçbir tehdide tamam denmeyeceğini, Türk milletinin zulme ortak olmayacağını, zalime göz yummayacağını, Türkiye’nin kurla kurulmadığını, dövizle devrilmeyeceğini belirtti.

“Türk milleti kuru ekmek, kuru soğanla da yaşar”

Türkiye'de at koşturmayı, ekonomik çakalların serbest dolaşımını arzuladıklarını belirten Bahçeli, başaramayacaklarını, Türk milletini yenemeyeceklerini, 1915'te Çanakkale'yi geçemediklerini, 2018'de Ankara'yı geçemeyeceklerini, Türk milletinin kuru ekmek, kuru soğanla da yaşamasını bildiğini, Türk insanının bağımsız yaşantısını kimsenin engelleyemeyeceğini, başka Türkiye’nin olmadığını söyledi.

“Ederi 1 dolar eden hainlerin havaya uçması düşmanlıktır”

Bahçeli, ederi 1 dolar eden hainlerin havaya uçmasının düşmanlık olduğunu, düşmana ne yapılacağının belli olduğunu, kim ekonomik tribülanstan el ovuşturuyorsa sütünde leke olduğunu, Doları yükselterek kaldıkları yerden devam için çırpındıklarını, 15 Temmuz'da atılan bombalarla, pimi çekilen döviz bombasının aynı yerde imal edildiğini, Türk milletinin bu oyunu da bozmaya muktedir olduğunu, bu bağımlılığı sorgulamanın tam vakti olduğunu, Türkiye’nin yeni bir ekonomik modeli tartışması gerektiğini, yabancı sermayenin gelmesi gerektiğini ancak getirdiğinden fazla götürmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

“Dövizle önümüzün kesilmesini düşünmek sefil bir çılgınlıktır”

Siyasetten ekonomiye, üniversitelerden bürokrasiye kadar herkesin mesul olduğunu belirten Bahçeli, sele kapılmış saman çöpü gibi sürüklenilmeyeceğini, hayranlık duyulan bir tarihimiz olduğunu belirterek, “Biz Türkiye’yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. 1944'ten beri hegamonya kurmuş dolardan büyüğüz. Dövizle önümüzün kesilmesini düşünmek sefil bir çılgınlıktır.

“Gün birlik olma günüdür”

Döviz çıktıkça sevinen satılmışlar bellidir. Gün birlik olma günüdür, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Hükümetin, STK'nın, ekonomik aktörlerin dövizdeki ataklara mukavemeti tekdire şayandır. Dövizdeki tırmanışa siyasi ve ekonomik tedbirler devreye alınmaktadır, bundan memnuniyet duyuyoruz. Ek mali yükümlülükleri samimiyetle desteklediğimizi ilan ediyorum” dedi.