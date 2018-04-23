Bahçeli'den "hile" vurgusu!

Bahçeli, CHP'den İYİ Parti'ye 15 milletvekilinin geçmesini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 23 Nisan 2018 09:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini sert bir dille eleştirdi.

Bahçeli, demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmelerinin tam bir çatırdama ve siyasi çürüme hali olduğunu, Gazi Meclis'in hür iradesinin, 98 yıllık izzetinin, ikbal arayışlarıyla, hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartılmaya çalışıldığını, millete demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta göreceklerini söyledi.