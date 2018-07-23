Bahçeli'den hiç beklenmedik Akşener yorumu!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Akşener hakkında bomba bir yorum yaptı.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 11:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti kampındaki krizi yorumladı. Bahçeli, yeninden aday olmayacağını açıklayan Akşener'e destek çıktı.

Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düştüğünü belirten Bahçeli, Meral Akşener'in görevinin devamını sağlanması gerektiğini, Akşener'in mutlaka ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli’den Akşener’e destek

Basın mensuplarına İyi Parti'deki karışıklığı yorumlayan Bahçeli, İyi Parti'nin iç işleri ile ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı doğru bulmadığını, Akşener'in Twitter'dan bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan ettiğini, bu durumda Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düştüğünü, Akşener'i geri dönmesi için mutlaka ikna etmeleri gerektiğini, Akşener'in arkasında durarak görevinin devamını sağlamaları gerektiğini, bunun demokrasi ve İyi Parti açısından son derece faydalı olacağını söyledi.