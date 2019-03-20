Bahçeli'den gündeme dair önemli açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığından çekilmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 20 Mart 2019 11:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugün muhalefet tarihi bir hata yapmaktadır. Ekonomik karamsarlık yaratmaya çalışıyorlar. Beklenen netice olmazsa kimse endişe etmesin. İki parti artık kanka olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Türk milleti 15 Temmuz'daki verdiği cevabı kat kat verecektir”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürekli bazı konuları tahrik ettiğini söyleyen Bahçeli, “Bir uçağın kalkış-iniş maliyetini düşünen yok. Kılıçdaroğlu gerilimi artırmaya yönelik hareket ediyor. Bu söylemler yanlıştır. Bunu denemek isteyenler varsa ortaya çıksınlar. Türk milleti 15 Temmuz'daki verdiği cevabı kat kat verecektir” dedi.

“Mansur Yavaş adaylıktan çekilmelidir”

Bahçeli; CHP adayını eski MHP'li olarak tanımlamayacağını belirterek, “Şimdi de bir takım olaylar var. Bu olaylar üzerine benim yani yargı yolu sonuçlanıncaya kadar, Türkiye'nin gündemine taşınmış ve seçime de 11 gün kala böyle bir aday basında yazdığı kadarıyla, kendilerinin yaptığı açıklamaların da yetersizliğini ele alırsanız benim kanaatim odur ki bu şahıs Cumhuriyet Halk Partisi adaylığından çekilmelidir. Bunu getirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor Kılıçdaroğlu CHP'de çok değerli siyasetçiler var. Türkiye'nin başkentini bu kadar sıkıntıya sokmamak lazım” ifadelerini kullandı.

EYT açıklaması

EYT’lilerle ilgili yasanın şu anda çıkmasının mümkün olmadığını söyleyen Bahçeli, “Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir. Sabırlı olmaları lazım, Türkiye'nin gerçeklerini gözönüne almak lazım” dedi.