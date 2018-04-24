Bahçeli'den Gül'e "sinsi plan" uyarısı!

Bahçeli, Gül'ün adaylığı için FETÖ'nün işbaşında olduğunu, PKK'nın razı olduğunu, Türkiye düşmanlarının heyecanlı olduğunu söyledi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 22:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisinin devrede olduğunu, FETÖ'nün işbaşında olduğunu, PKK'nın razı olduğunu, Türkiye düşmanlarının heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye’ye tuzak kuruluyor

Bahçeli, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeler olduğunu, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ettiğini, Türkiye'ye tuzak kurulduğunu, Türk milletinin tahrik ve taciz edildiğini, kaosa oynandığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nı hazmedemediler

Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen çevreler ne yapacaklarını, nereye bulaşacaklarını şaşırmış durumda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cümbüş İttifakı kurun dediklerini, cürüm ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İP'ten kazıktan boşandıklarını ifade etti.

FETÖ işbaşında

Bahçeli, şimdi 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisinin devrede olduğunu, FETÖ'nün işbaşında olduğunu, PKK'nın buna razı geldiğini, Türkiye düşmanlarının heyecanlı olduğunu, CHP, SP, HDP, İP'in Gül'ün adaylığına hevesle talip olduğunu belirtti.

Gül, Pensilvanya'nın tezgahına düşüyor

Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızda yazmadığının altını çizen Bahçeli, Gül'ün Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi göze aldığını ileri sürdü.