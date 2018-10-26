Bahçeli'den flaş karar!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni havalimanının açılışında vereceği resepsiyona katılmama kararı aldı.

Güncellenme 26 Ekim 2018 17:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra İstanbul'a geçecek.

Erdoğan buradan yeni havalimanının açılışını yapacak ve resepsiyon verecek. Resepsiyona çok sayıda ünlü ve devlet adamı katılacak.

Bu kapsamda yerel seçimlerde ittifak olmayacağını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürpriz bir karar aldı. Bahçeli, ilk kez İstanbul'da düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını duyurdu.

Yaşanan af ve ittifak tartışmalarının ardından bu kararı alan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı'ndaki son resepsiyona katılmıştı.