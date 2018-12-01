Bahçeli'den flaş ittifak açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimler için yapılan ittifak görüşmelerinin olumlu geçtiğini, bu çerçevede partiler arası jestler olabileceğini söyledi.

Güncellenme 01 Aralık 2018 15:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yerel seçimler için yapılan ittifak görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve bazı alanlarda uzlaşma sağlandığını söyledi.

Bahçeli, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler ve bu kapsamda AK Parti ile yapılan görüşmeler hakkında değerlendirme yaptı.

Karşılıklı jestler olabilir

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönüş ve karşılıklı saygı olduğunu, iki partinin birbirlerine jestleri de olabileceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Amerika'da olduğunu, görüşme arzusunun oluşması durumunda görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

“Şu ana kadarki gelişmeler olumlu”

“İki parti yöneticisi saygı değer insan zaman zaman bir araya geliyorlar, çalışma yapılan uzlaşılan alanlar var” diyen Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceklerdir. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.