Bahçeli'den erken genel seçim açıklaması!

MHP Genel Başkanı Bahçeli; Cumhur İttifakı’nın Türkiye'nin güvencesi, milli bekanın yılmaz bekçisi olduğunu belirterek, erken genel seçime gerek olmadığını vurguladı.

Güncellenme 28 Mart 2019 15:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Cumhur İttifakı’nın 'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamı olduğunu, siyasi ahlak ve erdemin simgesi olduğunu, halkın ruh kökünden doğduğunu, kutlu iradesiyle doğrulduğunu, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş Türkiye'nin güvencesi, milli bekanın yılmaz bekçisi olduğunu belirtti.

“Türkiye, kuşatma altında”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanıdığını dile getiren Bahçeli, “ABD’nin terör örgütlerine verdiği köhne desteği, ekonomik abluka ve saldırıları tahrik eden karanlık husumeti, Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

“Türkiye'yi teslim alamayacaklar”

Bahçeli; Türkiye'nin teslim alınamayacağını vurgulayarak, "Bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör yanında patlıcan, soğan, patates bahanesiyle Türkiye'nin altını oyma hevesleri... Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türkiye'yi teslim alamayacaklar” ifadesini kullandı.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini boğmayı amaçlıyorlar”

“CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK, FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini boğmayı amaçlıyor” iddiasında bulunan Bahçeli; “Olur da 31 Mart'tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar, el ovuşturuyorlar” dedi.

“Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur”

Bahçeli; 31 Mart yerel seçimleri sonrası erken seçimlere ihtiyaç olmadığını belirterek, "31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur” ifadelerini kullandı.