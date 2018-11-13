Bahçeli'den Erbaş'a: Bula bula 9 Kasım'ı mı buldun?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Ali Erbaş'a tepki gösterdi.

Güncellenme 13 Kasım 2018 11:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepkisini dile getirdi.

Mısıroğlu için 'fesli provokatör' benzetmesi yapan Bahçeli, Erbaş'a "Ne istiyorsunuz cumhuriyetten?" sözleri ile tepki gösterdi.

Bahçeli, Türkiye'de kutuplaşma ortamı yaratılmaya çalışıldığını, "Caminin de cemevinin de ortak değer olduğunu söyledi.

Manidar bir ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesine de tepki gösteren Bahçeli, Diyanet İşler Başkanı'nın Mısıroğlu’nu ziyaretinin esef verici olduğunu, bu ziyaretin gündeme oturduğunu, cübbesini giyip, eline hediyesini alıp “fesli Türk düşmanını” ziyarete gittiğini, Dinayet’in bunu hasta ziyareti olarak açıkladığını, kimin, nerede, kimle düşeceğinin tartışma konusu olamayacağını ama bu kişinin ziyaretinin manidar olduğunu söyledi.

“Bula bula 9 Kasım'ı mı buldun?”

Diyanet İşleri Başkanı’na seslenen Bahçeli, “Bula bula 9 Kasım'ı mı buldun? Diğer günler torbaya mı girdi? Mustafa Kemal'e saldıran şahsı 9 Kasım'da ziyaret neyin nesidir? Yunan galibiyetine şükür diyen fesli münafığı 9 Kasım'da ziyaret etmek arka çıkmak, yanında olmak değil midir? Ne istiyorsunuz Cumhuriyet'ten. Diyanet İşleri'nin görevi, vatansızları anma görevi değildir” dedi.