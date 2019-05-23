Bahçeli'den "Dersim" tepkisi! Çok sert ifadeler kullandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fatih Maçoğlu'nun Tunceli'nin adını Dersim olarak değiştirmek istemesine tepki gösterdi.

Güncellenme 23 Mayıs 2019 16:57

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır” dedi.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

“Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan "Tunceli" ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır.

"Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur"

Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır. Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır. Hiç kimse aldığı oy ve desteğe güvenmemelidir. Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamaya kalkışmamalıdır. Yanlış hesap mutlaka dönecek, namlu ters tepecek, muhatapları elbette mahcup ve millet nezdinde mahkum olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.