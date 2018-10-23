Bahçeli'den Cumhur İttifakı'nı bitiren sözler

AK Parti'nin af eleştirilerine kızan Bahçeli, Mart 2019'daki yerel seçimlere ittifak olmadan gireceklerini söyledi.

Güncellenme 23 Ekim 2018 11:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

“Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye hazırız”

Konuşmasında Cumhur İttifakı’na atıfta bulunan Bahçeli, ''Bundan sonra kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak diğer tarafın parmak sallamasıyla yaşamaz. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır'' ifadelerini kullandı.

“Geri dönüş yok”

Meclis'e sunulan teklifin bir af olmadığını vurgulayan Bahçeli, teklifin toplam 7 maddeden oluşmadığını, bu konuda gevşeme, vazgeçme ya da dönüş olmayacağını söyledi.

“Meclis'e sunduğumuz teklif bir af değildir”

Hiçbir ilişki ağının içinde olmadıklarını ve olmaya da asla niyetleri olmadığını belirten Bahçeli, “Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur. Ne önermişsek adaletin ruhuyla örtüşmektedir. Teklifimiz af değildir, şartlı indirimdir. Meclis'e sunduğumuz teklif bir af değildir, toplam 7 maddeden oluşmaktadır” dedi.

“Gevşeme vazgeçmek geri dönüş yok”

Bahçeli, “24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi mana ve muhtevası itibariyle bir af değildir. Bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine ilişkin kanun teklifidir. Teklifimizin tartışmasız arkasındayız. Seçim beyannamemizde ne demişsek onu seslendiriyoruz. Gevşeme vazgeçmek geri dönüş yok. Konuşmayalım mı düşünmeyelim mi?” ifadelerini kullandı.

“Oyun bozanlık yapmıyoruz”

Uyuşturucu ile MHP'nin ismini yan yana getirmenin cehalet değilse cinayet olduğunu söyleyen Bahçeli, “Uyuşturucu baronlarını konuşan yoktur. Ne bekleniyor kader kurbanlarından? Hadi baronların yakasından tutalım. MHP teklif metninden asla taviz vermeyecek ilk gün ne söylemişse karar anı geldiğinde aynısını cesaretle dile getirecektir. Oyun bozanlık yapmıyoruz” dedi.

“Hiçbir ittifak diğer tarafın parmak sallamasıyla yaşamaz”

Bahçeli, “Bundan sonra kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak diğer tarafın parmak sallamasıyla yaşamaz. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalınmayacaktır. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla zamana oynamayla varlığını devam ve idare edilmeyecektir. Heyetler görüştü görüşmedi yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.

İttifakı bitiren sözler

“Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur” diyen Bahçeli, “Herhangi bir ittifak beklentimiz ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla kendi amblemimizle katılıp her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız” sözleri ile konuşmasını tamamladı.