Bahçeli’den ‘Cumhur İttifakı Dağılıyor’ iddialarına sert yanıt

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı dağılıyor" iddialarına tepki gösterdi. “Vızır vızır fitne kazısı yapanlara sırtımız dönük kapımız örtüktür” dedi.

Güncellenme 01 Mayıs 2019 13:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı dağılıyor” iddialarına sert tepki gösterdi. Bahçeli yaptığı açıklamada; “Cumhur ittifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. Cumhur İttifakı çevresinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dönük hem de kapımız örtüktür. Karar ve kanaatimiz odur ki, Cumhur İttiakı'na özenle ve önemle sahip çıkılmalı” dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türk milletine dayatma ve şantaj bugüne kadar sökmemiş, bundan sonra da sökmeyecektir. Kutuplaşmayı besleyip bileyenlerin, siyasi kundakçılığın markası olarak bilinenlerin uzlaşma görüntüsü altında ülkemize kast etme çabaları dikkatli ve duyarlı hiçbir gözden kaçmamaktadır. Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur.

"MHP-AK Parti arasında soğukluk var iddiasının maksadı belalıdır"

MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayası bozuk, mizacı bulanık, maksadı belalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel tercihi Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. Cumhur İttifakı'nın hisarlarında acaba gedik açar mıyız diye dört bir koldan üzerimize gelenlere karşı ne tavizimiz ne de tamahımız olacaktır.

"Cumhur ittifakı manşetlerle kurulmamıştır"

Cumhur İttifakı manşetlerle kurulmamıştır. Cumhur İttifakı çürük ve kiralık aydınların telkinleriyle var olmamıştır. Cumhur İttifakı Türkiye karşıtlarının tesiriyle de hayat bulmamıştır. 15 Temmuz gecesi yeşeren, 7 Ağustos Yenikapı'da yükselen, 16 Nisan Halkoylamasında hedefleri çizilen, 24 Haziran seçimlerinde birlikteliğini perçinleyen, 31 Mart seçimlerinden de güçlenerek çıkan Cumhur İttifakı Türkiye'yi geleceğe taşımalıdır. Bizim temel tercihimiz, milli ve stratejik hedefimiz budur.

"Başka ittifak arayışlarına ihtiyaç yoktur"

Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur. Kaldı ki buna gerek de olmayacaktır. 29 Nisan sendromunu canlı tutup partimizden açıklama geleceğini söyleyen, ittifakın biteceğini ifade eden akıl ve ahlak fukaraları bir kez daha duvara toslamışlardır.

31 Mart seçimleri öncesi "Kürdistan'da kazanacağız, batı da AK Parti ile MHP'ye kaybettireceğiz" diyen bölücülerle Türkiye İttifakı nasıl sağlanacaktır? Coğrafi ve bölgesel düzeyde ittifak arayışlarının sonu bize göre mahsurlu, tehlikelerle doludur."

"İstanbul seçimlerindeki sis perdesi kaldırılmadı"

İstanbul seçimlerine de değinen Bahçeli şunları kaydetti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerindeki sis perdesi, şaibe örtüsü, şüphe örgüsü henüz kaldırılabilmiş değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği (kesin) karar uzadıkça doğal olarak spekülasyonlar çoğalmakta, karşılıklı atışma ve anlaşmazlıklar çığırından çıkmaktadır. Artık söz ve yetki Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır. Bu konudaki tutarlı ve samimi çağrılarımız bilinmektedir.

Türkiye'nin maruz kaldığı sorunların giderek ağırlaştığı, hatta içinden çıkılmaz bir aşamaya geldiği bugünkü nazik ortamda, demokrasinin erdemlerine, hukukun ilkelerine, milli iradenin hükmüne herkes saygı duymak mecburiyetindedir.

Dünyanın en büyük Türk kentinin üzerine hile ve usulsüzlüklerin gölgesi asla düşmemeli, düşürülmemeli, buna fırsat verilmemelidir. Bu konuda sorumluluk öncelikle Yüksek Seçim Kurulu'nundur.

Milliyetçi Hareket Partisi Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karara maşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir."