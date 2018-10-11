Bahçeli'den çok sert İş Bankası yorumu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İş Bankası ile ilgili bir düzenlemenin Meclis'e gelmesi durumunda gereğini yapacaklarını söyledi.

Güncellenme 11 Ekim 2018 17:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, CHP’nin Atatürk'ün mirasını Türk halkına iade etmesi gerektiğini söyledi.

Atatürk’ün varisi Türk milletidir

19 Eylül 2018 tarihinde MHP’yi takip eden gazetecilerle bir yemek vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlatan Bahçeli, bu kapsamda İş Bankası hakkındaki görüşlerini açık seçik ifade ettiklerini, orada CHP’nin Atatürk'ün mirası diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerektiğini, Atatürk'ün gerçek varisinin Türk milleti olduğunu söylediğini, Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk Milleti'ne devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse MHP’nin gereğini yapacağını, destek vereceklerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisinin büyük Türk Milleti olduğunu söyledi.