Bahçeli'den çok sert ifadeler: Kafaları çuvala sokulup...

PKK'nın kurduğu pusu sonucu hayatını kaybeden Şehitlere rahmet dileyen Bahçeli, “Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin” sözleri ile tepki gösterdi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 11:31

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terör elebaşları neden yakalanmaz, niye adaletin önüne çıkarılmaz. Bu katillerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Madem dünya 5'ten büyükse PKK'nın 5 tepe yöneticisinin hakkından bir gece ansızın gelinmeli” dedi.

“Şehitlerimizin her emaneti milli namusa emanettir”

Batman'ın Gercüş ilçesindeki hain saldırıda 8 askerin şehit düştüğünü belirten Bahçeli, şehit naaşlarının gözyaşları ile ebediyete uğurlandığını, “Acımızı içimize gömdük, vakarımızı muhafaza ettik. Şehitlerimizin her emaneti milli namusa emanettir” ifadelerini kullandı.

“Türk milleti teröre boyun eğmeyecek”

Terörizmi Türk milleti ile hesaplaşma vasıtası görenlerin Türkiye'nin ne gerçek dostu olduğunu ne de müttefiki olduğunu belirten Bahçeli, Türk milletinin teröre boyun eğmeyeceğini, şehit olanların uzman çavuş olmasının dikkat çektiğini, uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğini, 3600 ek göstergeden yararlanmalarının tarihi bir görev olduğunu söyledi.

“Uzman çavuşlar kadroya alınmalı”

Bahçeli, uzman çavuşların kadroya alınmalarının, özlük haklarının düzeltilmesinin kendileri için tarihi ve milli bir hedef odluğunu, kahramanların mahçup kalamayacağını, yüz üstü bırakılamayacağını, Şehitler tepesinin boş olmadığını, sabırla bekleyen neferler olduğunu, hainlerin bir an önce bulunması ve yok edilmesi gerektiğini belirtti.

“Terör elebaşları yakalanmalı”

Teröristlere en ufak müsamahanın vahim sonuçlara davetiye çıkaracağını ifade eden Bahçeli, terör elebaşlarının yakalanıp adaletin önüne çıkarılması gerektiğini ve köklerinin kazınması gerektiğini söyledi.

“Dünya 5'ten büyüktür”

Bahçeli, “Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5'ten büyüktür. Madem dünya 5'ten büyükse PKK'nın 5 tepe yöneticisinin hakkından bir gece ansızın gelinmeli. Sınır ötesinde savunma yapmazsak terörü kaynağında imha edemezsek Anadolu harap olur” dedi.

“Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin”

Murat Karayılan, Bahoz Erdal'dan ve ele başlarının döktükleri kanların hesaplarını sormak gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye’nin terör örgütü PKK’dan daha güçlü olduğunu, Türk Devleti’nin nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşattığını ifade ederek, “Biz de veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür” dedi.

“Mücadele Kandil'le sınırlı kalmamalı”

Bahçeli, terörle mücadele süresince yalnızca Kandil'le sınırlı kalınmaması gerektiğini, Fırat’ın doğusunda hain kaynadığını, teröristin Fırat'ın batısında da, doğusunda da terörist olduğunu, Türk Devleti’nin Fırat'ın doğusuna kilitlendiğini, bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

“Trump, küresel sorun haline geldi”

ABD'nin güven vermeyen, sözünde durmayan tutumuna bakarak terörle mücadelenin sürdürülemeyeceğini belirten Bahçeli, Trump gibi bir maceraperest otururken güvenilir bir ilişki ağının kurulmasının oldukça zor olduğunu, Münbiç'te çukur kazmakla meşgul olanların çukurların içine gömülmesi gerektiğini, teröristlere silah verildiğini, böyle bir ittifak hukukunun dürüst, samimi gerçek olmadığını, Trump’ın küresel sorun haline geldiğini belirtti.