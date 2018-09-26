Bahçeli'den çok sert "falling stars" tepkisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, son günlerde başta ünlülerin ayak uydurduğu "falling stars" akımına sert tepki gösterdi.

Güncellenme 26 Eylül 2018 12:07

26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde özellikle ünlülerin ayak uydurduğu tartışma yaratan falling stars akımına sert sözlerle tepki gösterdi.

“Yozlaşmış akımlara itibar etmeyiz”

Bahçeli, “Türkçe'yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız. Türkçe umudumuz, istiklal sancağımızdır” ifadelerini kullandı.

“Türklüğün omurgası Türkçe’dir”

Türklüğün omurgasının, ana gövdesinin, ana iskeletinin, hasılı bütün bedeninin Türkçe olduğuna vurgu yapan Bahçeli, “Türkçe bizim için tıpkı masallarda tasvir edildiği üzere zümrüt dağlardaki zirve, mor sisli ormanlardaki ziynet, gümüş köpüklü çağlayanlardaki ziverdir. Türkçe, aynadaki akisimiz, tarihteki anımız, atideki ahlakımız, cihandaki adımız, geçmişteki namımız, gelecekteki bahtımızdır” dedi.

“Türkçe susarsa dudaklarımızda söz donar”

Bahçeli, “Düşülen ya da düşülmesi mümkün veya muhtemel olan gaflet uykusundan, cehalet çukurundan kah dürte dürte, kah ite kaka çekip çıkartacak kudret Türkçe'nin imkan ve ifadesinde gizlidir. Türkçe varsa millet vardır, Türkçe varsa 'Türk'üm doğruyum' diyen nesiller muhakkak olacaktır. Türkçe düşerse elimizden saz düşer, Türkçe susarsa dudaklarımızda söz donar” ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Yusuf Has Hacib'in, "diriyse insan nasıl söylemez, gerekli sözleri kişi gizleyemez." ifadesine atıfta bulunan Bahçeli, dilin dirilik, birlik, temizlik, bahtiyarlık, teslim olmayan dimağ ve taviz vermeyen dik duruş olduğunu vurguladı.

"Birileri istiyor ki, daima felaket yağsın…”

Bahçeli, "Birileri istiyor ki, daima felaket yağsın. Her felaketi bir diğeri takip etsin. Birileri diliyor ki, karışalım, kavgaya tutuşalım, kaosa takılalım. Vahi, vandal, vahim arzulara Türkçe ile göğüs gereceğiz, Türkçe'nin ilham ve ibramıyla milli beka ve devletimizi yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Türkçe'nin çok geniş coğrafyalardaki nabız atışı, muhtevasıyla helal hamuru, müktesebatıyla birlik ve beraberlik harcı olduğunu vurgulayan Bahçeli, merhum Gaspıralı İsmail'in "Dilde, fikirde, işte birlik." sözünü hatırlattı.

“Dil giderse bağımsızlık gider”

Paylaşımında, "Dil giderse bağımsızlık gider, kök kurur, milli kimlik kavrulur." ifadesine yer veren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkçe mukadderatımızın vatanı, bizi geçmişe bağlayan, gelecekle buluşturan, kaynaştırıp bir millete aidiyeti temellendirip tahkim eden zamanlar üstü kültürel bağ ve bağlantıdır. Türkçe Turan, Türkçe Türkiye, Türkçe Türk milletidir. Hakikaten Türkçe düşünürsek ayrık otlarını birer birer ayıklarız. Türkçe duruş gösterirsek milli vicdanın çağrısını işitiriz. Af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe ile şer oyunu bozarız.