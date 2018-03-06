Bahçeli'den çok önemli "ajan" çıkışı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Onlarca ülkelerden gelen istihbarat ajanları kanlı arayışları için YPG'ye katılmışlardır" dedi.

Güncellenme 06 Mart 2018 12:04

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çevremizde ajandan geçilmemektedir. Onlarca ülkelerden gelen istihbarat ajanları kanlı arayışları için YPG'ye katılmışlardır" diyerek tepki gösterdi.

Türk bayrağı Raco’ya dikildi

Türkiye'nin esneme göstermeden, alttan almadan, dik ve cesur bir duruş sergilemesi gerektiğini belirten Bahçeli, iman ve vatan sevgisinin milli iradeyi canlı tuttuğunu, Zeytin Dalı Harekatı'nın 45 günü geride bıraktığını, operasyonun başarı ile devam ettiğini, Türk bayrağının Raco'ya dikildiğini, Afrin'e ulaşan karayollarının kontrol altına alındığını söyledi.

“Esed insanlığın gözü önünde katliam yapmaktadır"

Esed'in kendine bağlı birliklerin Afrin'e gelmesinin teröristlerle Şam yönetiminin ortaklığını gözler önüne serdiğini vurgulayan Bahçeli, "Besmeleyle sıkılan kurşun, Allah Allah nidalarıyla atılan her bomba menziline ulaşacaktır. Esed insanlığın gözü önünde katliam yapmaktadır" dedi.

“400 bin kişi Doğu Guta'da açık ceza evinde”

Bahçeli, Türkiye'ye içten ve dıştan iftira atıldığını, Türkiye'nin sivil hassasiyetinin idrak edilmesi gerektiğini, teröristlerin yaşlı ve çocukların arkasına saklandığını, aksi durumda askerimizle başa çıkamayacağını, teröristlerin saklanmasının boşuna olduğunu, Esed'in topraklarını kana buladığını hangi yüzle konuştuğunu, 400 bin kişinin Doğu Guta'da açık ceza evinde olduğunu söyledi.

“Esed, 700 kişiyi katletti”

Suriye'de kötüleşen durum karşısında BM'nin 26 Şubat itibarıyla en az 30 gün süreyle ateşkes ilan ettiğini hatırlatan Bahçeli, bununla Esed'in saldırılarının durdurulması hedeflendiğini ama durdurulmadığını ve durdurulacak gibi olmadığını, Doğru Guta'da ateşkes ilan edilmesine rağmen Esed'in aralarında çocukların da bulunduğu 700 kişiyi katlettiğini ve bunu da dünyanın gözü önünde yaptığını söyledi.

"Halep oradaysa, arşın Ankara'dadır”

Bahçeli, "Halep oradaysa, arşın Ankara'dadır. Ya ABD'li sözcülere ne demeli bunların zilletini nasıl izah etmeli. Diyor ya Fuzuli, Diploma cehaleti alır, eşeklik baki kalır. Hamurunda varsa insanın eşeklik baki kalır. BM ateşkes raporunda Afrin'e en ufak bir atıf yoktur. Olsa ne yazacaktır. Türkiye bir savaşın tarafı değildir. BM haklarımızı yerine getiriyoruz. ABD'nin BM kararını çarpıtması hezeyandır" dedi.

“Afrin bitince Menbiç gündeme alınmalı”

Türkiye'ye Menbiç'in yarı yarıya kontrol edilmesini teklif eden ABD'nin yanlışta olduğunu, YPG/PKK'yı Fırat'ın doğusuna gizlemenin bir şey değiştirmeyeceğini, PKK'nın Fırat'ın doğusuna geçince sütten çıkmış ak kaşık olmayacağını, bu işi doğusunun ve batısının olmadığını, Afrin'in temizlenir temizlenmez, Menbiç'in gündeme alınması gerektiğini, hepsinin Fırat'ın kıyılarına gömülmesi gerektiğini, ihanete merhametin zaaf doğuracağını ifade etti.

“Son hain yok edilene kadar geri adım atmak yok”

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: Silah sevkıyatları sürerken YPG'lilere ulu orta bomba eğitimi vererek sosyal medyadan paylaşım yapmaktadır. Pasifikteki Guam adasında eğitim alan teröristler bölgeye tetikçi olarak giderilmektedir. Çevremizde ajandan geçilmemektedir. Onlarca ülkelerden gelen istihbarat ajanları kanlı arayışları için YPG'ye katılmışlardır. Son hain yok edilene kadar geri adım atmak, durmak seçenek dışıdır. "