Bahçeli'den çocuklara göz diken sapıklara sert eleştiriler!

MHP Lideri Bahçeli, son zamanlarda artan çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel istismar haberlerine çok sert tepki gösterdi.

Güncellenme 20 Şubat 2018 11:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha edenlerin idam edilesi gerektiği söyledi.

Ahlakın çökmesi beka sorunudur

Çocuk istismarı hakkında yazarları göreve çağıran Bahçeli, dikenin battığı yerden battığı zaman çıkılması gerektiğini, bekanın sadece güvenlik durumu ile ilgili olmadığını, ahlakın çökmesi durumunda bekanın da yok olabileceğini, milli ruhun, milli ahlak olduğunu, özellikle Adana, Antalya'daki olayların çocuk sahiplerini infiale sürüklediğini, en rezil, en çarpık suçların kadınlara dokunmak olduğunu, milletin beddua ile tepki gösterdiğini söyledi.

Bahçeli ayrıca, "Bir sapığın günahı mı diyelim, bir pedofili vakası mı görelim? Allah için durup sorgulayınız. Tertemiz sabinin gözüne bu şartlar altında nasıl bakacağız, onlara ne anlatacağız?" dedi.

Nesiller heba edilemez

Çocuklara kast edilen bir medeniyette umutların kırgın hayallerin kırık olduğunun altını çizen Bahçeli, kadınların cinsel obje gibi görülmesine milletin tepkili olduğunu, telafisinin aciliyet gerektirdiğini, bunun da bir beka sorunu olduğunu, üstesinden gelinmesinin bir mecburiyet olduğunu, sorumlulukların sadece siyasetle kısıtlı olmadığını, nesillerin heba edilemeyeceğini, gelecekten tasarruf yapılması gerektiğini, alçak ve namussuzlara çocukların asla teslim edilmeyeceğini, kadına el kalktığı müddetçe, çocuklarla ilgili cinsel istismar suçları duyulduğu sürece demokrasiden bahis açmanın imkansız olduğunu belirtti.

Sapıklar idam edilmeli

Bahçeli, sapıklığın yeşerdiği bünyenin acilen tedavi edilemsi gerektiğini, sapıklara hayatın haram edilmesi gerektiğini, yasak düzenlemelerin sonuç vermediğini, şiddetin devam ettiğini, çocukların hakkını ve hukukunu istismar edenlerin anasında doğduğuna pişman edilmesi gerektiğini ve bu kişilen asılması gerektiğini söyledi.