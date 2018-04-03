Bahçeli'den Çiftlik Bank'a "sülük" benzetmesi!

MHP Lideri Bahçeli, haftalardır Türkiye gündeminden düşmeyen Çiftlik Bank'la ilgili değerlendirmede bulundu.

Güncellenme 03 Nisan 2018 11:24

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çiftlik Bank, Süt Bank gibi yapılanmaların sülük olduğunu, sicili karanlık haydutlar olduğunu, milletin sırtından geçinilmesine ve milletin kanını emmesine izin verilmemesi gerektiğini, bunların her neredeyse tutup layık oldukları demir parmaklıklar arkasına konulması gerektiğini söyledi.

Merhum Türkeş’i andı

Alparslan Türkeş hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli; haysiyetli, ülkücü duruşuyla milyonların ruhunda taht kuran bir lider olduğunu, ülkenin çekişme ve çatışma dolu yıllarından istikrarı başaran nadide kişilerden birisi olduğunu, onda tahrip olmayan bir memleket sevdası olduğunu, fikir, eylem ve sağduyu kaynağı olduğunu, merhum Türkeş'in kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına inandığını, Ülkü Ocakları'nın varlık ve birliğini muhafaza ettiğini, engelleri aşa aşa yoluna devam ettiğini, mertliğin kitabını yazan ülkü şehitlerine ve kahraman şehitlere de Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.

Mutlu millet, güçlü devlet demektir

Bahçeli, çözülmeyi bekleyen pek çok soru olduğunu, Türk insanının hayatını doğrudan ilgilendiren sosyal ve ekonomik taleplerini yok saymamak gerektiğini, sabilerin yüzü gülmezse, bıyığı terlememiş yavruların umutları yeşermezse ne söylenirse boş olacağını, siyasetin amacının insanın huzur ve mutluluğu olması gerektiğini, mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert kavramını tamamen gerçekleştirmeden her sözün havada kalacağını belirtti.

Türkiye’nin büyümesinde mutluluk duyarız

Tezgahında sıkıntılı işçinin, iş yerinde derin derin iç çeken memurun, sahipsiz girişimcinin, ağırlaşan geçim durumunun samimi bir dokunuş beklediğine dikkati çeken Bahçeli, Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesinin taktir edilecek bir durum olduğunu, parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyacaklarını söyledi.

Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler…

Bahçeli, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çektiklerini, Türk lirasının döviz karşısında erimesinin bunun sonucu olduğunu, Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşinde olduklarını, hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istemediğini belirtti.

Ülkenin sinir uçlarıyla oynanmak isteniyor

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamlarının Türk insanının refah ve huzura kavuşması için mücadele ettiğini belirten Bahçeli, istikrarlı bir şekilde Anadolu'nun yoksullaşmasının, ABD ve Avrupa'nın yükünü tutmasının feci bir garabet olduğunu, ekonomi ve ticaret kanallarıyla ülkenin sinir uçlarıyla oynanmak istendiğini, büyümek çok kuvvetli olsa bile bununla yetinilmemesi gerektiğini söyledi.

Gelecek Türkiye’nindir

Bahçeli, potansiyeli harekete geçirmenin, felaket tellaklarına hak ettiği cevabı vermenin günü geldiğini, zamanın Türk'ün olduğunu, mekanın Türk vatanı olduğunu, geleceğin Türkiye'de olduğunu vurguladı.

Çiftlik Bank açıklaması

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları hakkında da değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Tosun'cukmuş, Çiftlikbank'mış, Süt Bank'mış bu ve benzer sülüklerin sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar nerede olursa olsun, yakalarından tutulup hak ettikleri yere atılmalıdır" dedi.

Türkiye, hedef ülkedir

Bahçeli, Türkiye'nin hedef ülke olduğunu, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışanlara karşı tarafın seçilmek zorunda olduğunu, Türkiye'nin haklı PKK mücadelesine desteğin tam ve şüphesiz olduğunu, Türkiye'nin her egemen devlet gibi siyasi bütünlüğünü uluslararası hukuka uygun bir şekilde savunduğunu, bundan rahatsız olanların insanlığın ve tarihin neresinde durduğunu gözden geçirmesi gerektiğini, bunu yapanların terörle aralarındaki sınıra iyi bakması gerektiğini, teröre desteğin terör demek olduğunu, MGK'nın 28 Mart'taki toplantısının ardından yayınladığı mesajların çok önemli olduğunu, anılan mesajda ilk maddenin 'Terörle mücadelenin tüm boyutlarıyla ele alındığı' vurgulandığını ve proje terör örgütleri uyarısı yapıldığını söyledi.

FETÖ bir projedir

FETÖ'nün bir proje olduğunu belirten Bahçeli, bu projenin sınırlarını belirleyen mihraklarla hesaplaşmanın da tarihi bir sorumluluk olduğunu, FETÖ ile mücadelenin aynı zamanda bu projenin sahibiyle de mücadele etmek olduğunu, FETÖ'nün kalbi hac çıkarıp dilinde besmele olan şerefsiz haramzadeler olduğunu belirtti.

Başka gruplarda darbeye kalkışabilir

"Yıllar sonra yine bazı grupların darbeye kalkışmayacağının garantisi var mıdır?" diyerek FETÖ benzeri yapıların tehlikesine dikkati çeken Bahçeli, "16 Temmuz'dan bu yana FETÖ ile bağı olduğu kişilerin tutuklanması beka sorunumuzu güven altına almaya yetecek midir? Gelecekte başka bir örgüt bu kez iyi hazırlanıp darbeyi başarabilirse toprak altında nasıl rahat uyuyacağız?" dedi.

FETÖ borsası iddiası

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın FETÖ borsası iddialarına değinen MHP Lideri, "FETÖ borsası kurulduysa kurucular nerededir, FETÖ borsasından para kazananlar kimlerdir? Proje sahipleri bitmeden, Pensilvanya'nın temizliği yapılmadan FETÖ nasıl bitecek? Devlet tehdit etmez, devlet gereğini yapar hem de yüreklice yapar. Hiç kimse devleti susturamaz. Türk devlet geleneği aynen böyledir ve böyle de kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'daki zat kafasına çuval geçirip getirilmeli

Kosova'dan 6 FETÖ'cünün paketlenip getirildiğini hatırlatan Bahçeli, devletin yapması gerekenin bu olduğunu, pek çok hainin ABD ve Avrupa'da serbest olduğunu, taşların bağlanıp köpeklerin serbest olduğunu, yiğit bir Türk evladı tarafından Pensilvanya'daki zat kafasına çuval geçirip getirilmesi durumunda tüm proje sahiplerinin planları boşa çıkarılacağını söyledi.