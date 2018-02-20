Bahçeli'den CHP'ye: Bunlar PKK'ya vurgun!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ne arıyorsunuz Afrin'de" diyenleri sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 20 Şubat 2018 11:45

MHP Grup Toplantısında partililere hitap eden Devlet Bahçeli, "Afrin'de ne işiniz var" diyenleri sert bir dille eleştirdi.

"Türk milleti imkansıza diz çöktürür"

Bahçeli, "Ne arıyorsunuz Afrin'de" diyenlerle, "Afrin'e girmeyin" uyarısı yapanlar zihniyet itibarıyla ihanet madalyonunun iki yüzü olduğunu, Türk milletinin zoru başardığını, imkansıza ise diz çöktürdüğünü, milli imanın canlılığını kaybetmediğini, kutlu mazinin parlak geleceğin kefili olduğunu, Türk milletinin bir elinde sancak bir elinde kefen ile yola çıktığını, Türk milletinin hafife alınamayacağını, görmezden gelinemeyeceğini, Zeytin Dalı Harekatı'nın 32. gününe girdiğini, TSK ve ÖSO'nun aşam aşama Afrin'e yaklaştığını, 320 km'de güvenliğin sağlandığını, şu ana kadar 1715 terörstin etkisiz hale getirildiğini, 32 Şehit verildiğini ve Şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

CHP'ye tepki

CHP PM'ye seçilen Serra Kadıgil'in "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, şehitler ölmez, vatan bölünmez lafından tiksindiğim kadar" sözlerini hatırlatan Bahçeli, bu hakaretleri ayaklarının altına alıp çiğnediğini, beğenseler de beğenmeseler de Şehitlerin ölmediğini, vatanın ise bölünmeyeceğini, CHP'nin YPG'ye meftun olduğunu PKK'ye vurgun olduğunu, Şehitlere ise suskun olduklarını belirtti.

"Terörün Afrin'deki başı ezilecektir"

CHP'nin Atatürk ile yollarının ayrılmış olduğunu ileri süren Bahçeli, "PKK, PYD, YPG hem saldırıp hendek kazmakta hem de Türkiye'deki uzantıları ile operasyonu sabote etmeye çalışmaktadır. Afrin terörden mutlaka arındırılacaktır. Afrin'e Türk askeri girecek, ay yıldızlı bayrağı hakettiği yere eninde sonunda gururla çekecektir. Afrin'den geri dönüş, beka davasından en ufak taviz yoktur.Korkunun ecele faydası nerede görülmüştür. ABD'nin tavrı ne olursa olsun, terörün Afrin'deki başı ezilecektir" dedi.