Bahçeli'den beka açıklaması! 31 Mart bir...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin bir beka seçimleri olduğunu söyledi.

Güncellenme 12 Mart 2019 17:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin bir beka seçimleri olduğunu belirterek tartışmaları sonlandırdı.

“31 Mart bir beka seçimidir”

Bahçeli; bu yerel seçimlerin hayati bir öneme sahip olduğunu, öncekilerden farklı olduğunu, 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu söyledi.

MHP’nin AK Partililerle omuz omuza yürüdüğünü dile getiren Bahçeli; bu seçimde ayrı gayrı olmadığını, Cumhur İttifakı’nın istikbalin mimarı olduğunu, milli birlik ve beraberliğe hasım odakların 31 Mart'a kaos ve kriz gözüyle baktığını belirtti.

“Ya beka diyeceğiz, ya da belaya razı olacağız”

Bahçeli; seçmenin önünde iki seçenek olduğunu ifade erek, “Ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız, ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız. CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız” dedi.

“İftiralara sığındılar”

Ülke düşmanlarının son kozunu oynadığını dile getiren Bahçeli; Türk milletine huzur ve refahı çok görenlerin pusuda olduğunu, bu ülkenin geleceğini kundaklamak isteyenlerin iftiralara sığındığını söyledi.

“Cumhur öldü mü ki Kürdistan bahsediyorlar”

Bahçeli, “Cumhur öldü mü ki Kürdistan bahsediyorlar. Ey densizler, bre gafiller zillet oradaysa millet burada. İhanet oradaysa, Yozgat burada. Eğilmez başıyla, bükülmez bileğiyle Türk milleti burada. Bizler çağ açıp çağ kapatan bir ruhun devamıyız. Tavizsiz bir heyecanımız var. Türk milleti dün boyun eğmedi yine eğmeyecek” dedi.

“Ülkemize parmak sallıyorlar”

Türkiye karşıtlarının topyekün saldırıya geçtiğini dile getiren Bahçeli, “Ne kadar komplocu, dağılma figüranı varsa faaliyet halinde. Alayı birden karşımızda ülkemize parmak sallıyorlar. Ekonomik mahvımızı isteyenler pusuda, bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyor” dedi.