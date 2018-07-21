Bahçeli'den bedelli yasasına "28 gün" tepkisi!

MHP Lideri Bahçeli, bedelli askerlikte 28 gün şartının kaldırılmasını istedi.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 09:58

Bedelli askeliğin çıkmasını olumlu olarak gördüğünü ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?" dedi.

Yığılma söz konusu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, süresi 28 gün olan bedelli askerliğin konuşulmasına şahit olunduğunu, askeri ihtiyaçların gözetildiğini, dikkate alındığını, meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanların yığılmasının da söz konusu olduğunu, burada kadar diyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

“Yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemezler

Bahçeli, bedelli askerliğin çıkmasını olumlu gördüğünü, gereğinin yapılmasını arzu ettiğini, fakat 28 günlük teorik eğitimin gerekli olmadığını, bedelliden istifade edeceklerin 28 günde ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerini belirtti.

“28 güne ne gerek vardır?"

"Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır?" diye soran Bahçeli, bu kadar zahmete gerek olmadığını, askerliğin teorik eğitiminin doğru bir değerlendirme olmadığını, askerin silahla, ağıtın siyahla anıldığını, bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacaksa bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya gerek olmadığını söyledi.

"Adı üstünde bedelse verilir”

Bahçeli, "Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir" dedi.