Bahçeli'den Alaattin Çakıcı'ya ziyaret

MHP Lider Bahçeli, Cumartesi günü hastaneye kaldırılan Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti

Güncellenme 23 Mayıs 2018 15:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen Cumartesi geçirdiği rahatsızlık sebebi ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti. Çakıcı, Kırıkkale'de T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunuyor.

MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor" denildi.

Görüşmeye ilişkin partinin resmi sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı. Bahçeli'nin görüşme esnasında Alaattin Çakıcı'ya tespih hediye ettiği öğrenildi.

Bahçeli geçen hafta af talebinde bulunmuş ve "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” açıklamasını yapmıştı.

Çakıcı ise bu sözlere, “Ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli’nin Meclis’te benimle ve arkadaşım Kürşat Yılmaz’la ilgili ayrıca tüm kader mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye karşılık vermişti.