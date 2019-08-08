Bahçeli'den Akşener'e; Kahkahayla cevap verenler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Güncellenme 08 Ağustos 2019 14:43

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır." dedi.

"ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemeli"

Bahçeli, "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir." ifadesini kullandı.

"Son gülenin iyi güleceğini ağlayarak öğrenecekler"

İYİ Partililere yönelik çağrısına değinen Bahçeli, "Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir." diye konuştu.