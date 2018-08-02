Bahçeli'den ABD'nin kararına sert tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'nin iki Türk bakan hakkında aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 15:03

ABD’nin iki Türk bakana yaptırım kararına bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yalnız olmadığını, ABD’nin yaptırım kararının kepazeliğin somutlaşmış hali olduğunu söyledi.

Bahçeli açıklamaların devamında, "ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, kırmızı çizgiyi çoktan geçmiş, hakkında şaibe ve şayiaların zirve yaptığı tartışmalı bir Papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe saymıştır" dedi.